Il Roma - Koulibaly in uscita: tre club su di lui, ADL ha fissato il prezzo

Kalidou Koulibaly a fine anno potrebbe trasferirsi altrove lasciando Napoli dopo sette anni. L'edizione odierna de Il Roma fa sapere che il Napoli è disposto ad accettare 50 milioni in estate. Quali club sono sulle tracce del senegalese? Tante: dal Liverpool, che lo avrebbe voluto diverso tempo fa, al Manchester United, passando per il Psg che potrebbe presentare l'ennesima offerta per acquistarlo. Deciderà il giocatore la sua prossima destinazione.