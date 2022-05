Il Roma - Koulibaly rifiuta rinnovo a ingaggio dimezzato: può restare a scadenza

"Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly rifiuta la proposta di rinnovo triennale con ingaggio dimezzato". Lo scrive sui social il giornalista

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly rifiuta la proposta di rinnovo triennale con ingaggio dimezzato". Lo scrive sui social il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto che ha aggiornato la situazione del difensore con un tweet: "Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly rifiuta la proposta di rinnovo triennale con ingaggio dimezzato (3.5 mln a stagione). Oggi ne guadagna 6+bonus. È disponibile a rimanere in scadenza, ad oggi non ha offerte e non ha chiesto la cessione. Il Napoli lo valuta 30 milioni".