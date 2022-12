Il Roma - Kvara vuole guadagnare quanto Kim. Non solo la Salernitana su Sirigu

"Il Napoli vuole alzare la clausola di Kim, cercherà di raddoppiarla".

Giovanni Scotto , giornalista de Il Roma , è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : " Bereszynski? Dalle parole di Spalletti si capisce che il giocatore è ormai praticamente ufficiale, penso che ci siano pochi dubbi. E' un'operazione anche innovativa per il Napoli, che lascia partire in prestito un giovane come Zanoli per un giocatore 30 anni. Bereszynski è stato uno dei meno peggio della Polonia ai Mondiali farà tranquillamente il vice Di Lorenzo. E' un prestito con diritto di riscatto a cifre basse, in questi mesi il Napoli lo valuterà e poi deciderà se tenerlo.

Situazione portieri? Leggo di un Sirigu che ha deciso di restare, sarei molto più cauto anche perché il Napoli dovrebbe prendere anche Contini che torna in azzurro. Il Napoli si troverebbe con quattro portieri, perché non dimentichiamo che c'è anche Marfella. Forse la Samp ha voluto concludere in anticipo il suo prestito, oppure il Napoli si cautela perché Sirigu sta valutando. Intanto continua ad allenarsi a parte, questo mi fa pensare ad un calciatore che non è ancora pronto. Il rientro di Contini, per me, è un indizio su una possibile partenza di Sirigu, che ha comunque avuto qualche offerta da parte della Salernitana e dello Spezia.

Rinnovi? Aspettiamo l'annuncio di Lobotka che è un po' in ritardo. Sarebbe dovuto già dovuto arrivare, entro fine anno dovrebbe essere annunciato. L'accordo tuttavia è stato trovato e sarà importante quasi 3mln di euro più bonus alla firma. Per Rrahmani e Di Lorenzo sono trattative in discesa. Forse per il capitano ci vorrà più tempo, ma non ci sono particolari problemi. Per il centrale probabilmente si aspetterà il suo completo recupero. Poi c'è il fronte un po' più delicato che riguarda Kim, è stato pianificato un incontro con l'entourage del difensore per i primi mesi dell'anno. Il Napoli vuole alzare la clausola di Kim, cercherà di raddoppiarla. Infine su Kvaratskhelia: gli verranno riconosciuti particolari bonus e dei riconoscimenti prima del rinnovo con il raddoppio dell'ingaggio. Il georgiano vorrebbe guadagnare almeno quanto Kim, si lavorerà anche su questa situazione".