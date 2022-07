Il Roma - Lo Celso rientra nei parametri ma non è una priorità: va risolto il rebus portieri

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Scotto, capo dei servizi sportivi de Il Roma

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Scotto, capo dei servizi sportivi de Il Roma: “Lo Celso? Il Napoli mette i suoi affari in fila, chiuso l’argomento difesa c’è quello relativo al portiere. Il Napoli deve scegliere il secondo portiere che forse sarà il titolare e trovare una soluzione per Meret. La priorità è questa. Zielinski? C’è un discorso aperto con il West Ham, il Napoli e il giocatore stanno valutando con attenzione l’offerta degli inglesi. Lo Celso può essere una soluzione, rientra nei parametri, ha un costo non altissimo, 26 anni e contratto fino al 2025 con il Tottenham”.