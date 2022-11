Il Roma - Lobotka ha rinnovato, ci sarà ricco bonus alla firma: era una sua richiesta

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Tuttomercatoweb

Un atto in un certo senso di riconoscenza per il periodo in cui il giocatore è stato quasi fuori rosa senza mai fare polemica. Anche Rahamani è vicino all’accordo, mentre per Di Lorenzo c’è la volontà reciproca di rinnovare ma la trattativa vera e propria ancora deve iniziare. Attenzione ai maxi contratti di Lozano e Zielinski: sono molto fuori dagli attuali parametri (2.5 milioni nelle intenzioni del club) e difficilmente rinnoveranno al ribasso o “spalmeranno” l’ingaggio della prossima stagione".