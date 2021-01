Il Roma - Malcuit, sempre più Parma: c'è l'ok del giocatore

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha fatto su Twitter il punto sul mercato del Napoli: "Malcuit sempre più vicino al Parma. Si lavora alla cifra del riscatto dopo il prestito con obbligo, ma c’è ok del giocatore. Come ha spiegato Giuntoli il Napoli non cede Lobotka. Mai chiesto Meité, per Ghoulam non ci sono offerte. Llorente potrebbe partire gli ultimi giorni".

