Il Roma - Mertens e ADL si accusano di essere spariti a vicenda: c'è stato blackout comunicativo

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, aggiorna la situazione relativa al futuro di Mertens con gli ultimi sviluppi

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, aggiorna la situazione relativa al futuro di Mertens con gli ultimi sviluppi: "Mertens e De Laurentiis si accusano reciprocamente di essere "spariti" e non essersi fatti più sentire. Chiaro segno di un ennesimo black out comunicativo, non solo pubblico, ma anche interno, che rende questo divorzio amaro. Gli anni passano e i problemi restano sempre uguali".