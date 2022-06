Il Roma - Mertens-Napoli, c’è stato un contatto tra le parti: la richiesta del club

"Da qui al 30 giugno qualcosa ci sarà, il Napoli vorrebbe chiudere entrambi i casi entro quella data per mettere un po’ di ordine anche sui nuovi acquisti".

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Non ci sono novità per i rinnovi, si avvicina solo la scadenza dei contratti per Ospina e Mertens. Per il colombiano mi sento di sbilanciarmi, dicendo che ormai i discorsi sono chiusi per la distanza che c’è tra quello che offre la società e quello che chiede il portiere. Mertens invece ha cambiato un po’ registro, sicuramente un contatto tra le parti c’è stato, anche se solo tra i rappresentanti. Il Napoli chiede a Mertens la rimozione o una forte riduzione del bonus alla firma, mentre sull’ingaggio si potrebbe trovare un accordo su circa 2,5mln. Da qui al 30 giugno qualcosa ci sarà, il Napoli vorrebbe chiudere entrambi i casi entro quella data per mettere un po’ di ordine anche sui nuovi acquisti.

Sul fronte destro il Napoli non vuole cedere Politano, ma il rischio di perderlo c’è perché il giocatore ha chiesto di andare via. Se Politano riuscirà a portare un’offerta il Napoli dovrà accontentarlo, in quel caso l’idea di De Laurentiis sarebbe quella di prendere un giocatore più esperto come Bernarderschi. L’ex Juve però ha chiesto 4mlm, per questo credo che si cercherà di trattenere Politano. Per quanto riguarda Deulofeu si aspetta cosa accadrà con Mertens, se resterà il belga non escludo che il Napoli prenda un altro giocatore ma non credo lo spagnolo. Penso più ad un profilo giovane e duttile.

Berardi? Il Sassuolo si conferma bottega carissima, lo valuta circa 25mln. La disponibilità del calciatore c’era anche, credo che però voglia aspettare la Juventus. Se infatti dovesse saltare Di Maria, Berardi potrebbe avvicinarsi alla Juve”.