Il Roma - Mertens, sondaggio anche del Sassuolo: il belga prende tempo, preferisce l’estero

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità sul futuro di Dries Mertens. Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto su Twitter scrive: “Non soltanto la Salernitana. Anche il Sassuolo avrebbe contattato Mertens per un sondaggio. Per ora l’ex attaccante del Napoli si è preso un periodo di riflessione. Preferisce l’estero. In Italia piace anche a Lazio. Milan e Inter”.