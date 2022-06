Il Roma - Napoli pronto a definire Deulofeu: si aspetta chiusura definitiva con Mertens

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha raccontato le ultime sul mercato del Napoli tramite i suoi account social:

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha raccontato le ultime sul mercato del Napoli tramite i suoi account social: “Il Napoli è pronto a definire per Deulofeu, ma si aspetta la chiusura definitiva con Mertens. Bernardeschi l'alternativa a Politano (vuole il Valencia), ma non c'è ancora l'accordo. Si tratta con Meret per il rinnovo (5 anni a 1 mln) e con Sirigu (1+1 a 750mila complessivi)”.