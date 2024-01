Il Roma - Niente Theate, costa troppo: in lista resta Perez, ma non si escludono sorprese

Il difensore non è ancora arrivato e il Napoli continua a cercarlo. Stando a quanto riferito da Il Roma, difficilmente sarà Arthur Theate

Il difensore non è ancora arrivato e il Napoli continua a cercarlo. Stando a quanto riferito da Il Roma, difficilmente sarà Arthur Theate perché costa troppo. Potrebbe essere Nehuen Perez o anche un altro l'innesto giusto. Le ultime arrivano dal giornalista del quotidiano campano Giovanni Scotto:

"In difesa la speranza resta Perez. Theate costa troppo. Si aspetta un'opportunità per un centrale che conosce la Serie A e non si escludono sorprese. Ostigard verso la conferma nonostante la richiesta del Genoa, al quale il Napoli non ha voluto dare Zanoli dopo la trattativa al rialzo per Dragusin".