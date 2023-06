Il Roma - Non Kubo, sono altri due i giapponesi che piacciono ad ADL: uno è in pole

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite il suo account Twitter ha parlato delle voci sui calciatori orientali appetiti dal Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite il suo account Twitter ha parlato delle voci sui calciatori orientali appetiti dal Napoli: "Quando De Laurentiis parlò dei due "giapponesi" per il Napoli il riferimento era a Itakura e Ito. Non Kubo, che resterà alla Real Sociedad (ha rifiutato anche una proposta dall'Arabia). Oggi il presidente non pare aver cambiato idea, vorrebbe un calciatore orientale. Itakura preferito a Ito perché quest'ultimo ormai gioca molto spesso nel ruolo di terzino sinistro.

Il Napoli cerca un centrale puro, anche se entrambi nei loro club giocano nella difesa a tre in posizione di centrosinistra. Il Monchengladbach ha preso Itakura un anno fa e non vorrebbe perderlo, ma il giocatore ha manifestato interesse. Serve un'offerta non inferiore a 20 milioni".