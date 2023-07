Il Roma - Non si registra preoccupazione per il rinnovo di Osimhen: è ai dettagli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, si è espresso così in merito al futuro di Victor Osimhen tramite il suo account Twitter

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, si è espresso così in merito al futuro di Victor Osimhen tramite il suo account Twitter: "Victor Osimhen non ha ancora firmato il rinnovo. Non lo ha fatto a Castel di Sangro e né tantomeno nei giorni scorsi. Nessuna preoccupazione, perché la trattativa prosegue in maniera positiva. C'è la reciproca e determinata volontà a prolungare il contratto, ma restano dettagli da limare, qualche cifra da far quadrare e soprattutto la cessione di parte dei diritti d'immagine al calciatore. Nessuna preoccupazione e non si registrano particolari intoppi. Occorre solo un po' di pazienza".