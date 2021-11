Il Roma - Non solo Bremer: spunta un altro obiettivo in Serie A per la difesa

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social con una notizia di mercato: "Oltre Bremer, altro possibile obiettivo per la difesa del Napoli è Fabiano Parisi dell’Empoli. Classe 2000 Terzino sinistro reduce da un infortunio ormai messo alle spalle. In scadenza 2023 non ha ancora trovato posto nell’undici di Andreazzoli ma ieri ha servito un assist"-