Il Roma - Non solo Milenkovic: il Napoli può prendere un attaccante dalla Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "A prescindere da come andrà la partita, già domani De Laurentiis contatterà la Fiorentina per l'autorizzazione a trattare con Vincenzo Italiano. Per lui sarebbe pronto un biennale da 4 milioni a stagione, bonus compresi. Il presidente Commisso avrebbe dato disponibilità a liberare l'allenatore. Tra i due club ottimi rapporti, e non si esclude il coinvolgimento di qualche giocatore per rendere più fluida la trattativa: al Napoli piace Nico Gonzalez e forse Milenkovic".