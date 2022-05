Il Roma - Ospina non sta aspettando il Real, la sua priorità è il Napoli: la situazione

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Ospina? Il Napoli sta contattando l’agente perché è l’unico punto fermo su cui Spalletti ha insistito, oltre al riscatto di Anguissa che ha ufficializzato De Laurentiis. Per il rinnovo di Ospina va trovato un accordo ex-novo perchè il primo approccio con il colombiano avvenuto ad aprile non fu positivo complice la riduzione dell’ingaggio. Poi c’è stato un Reset quindi ora si tratterà di nuovo. Chiudo dicendo che Ospina non sta aspettando il Real Madrid perchè la sua priorità è il Napoli con il posto da titolare ovviamente. Qualora si trovasse un accordo con Ospina è chiaro che il futuro di Meret sarà lontano da Napoli”.