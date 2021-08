Il Roma - Ounas, il Napoli chiede 10mln: li investirebbe subito nel colpo a centrocampo

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Il Napoli chiede 10 mln per Ounas che potrebbe reinvestire subito per Amrabat della Fiorentina. Sia per l'algerino che per il centrocampista la formula è il prestito con obbligo di riscatto. Su Amrabat, però, c'è la concorrenza dell'Atalanta e (meno insidiosa) del Torino".