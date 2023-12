Il Roma - Palladino nei pensieri di ADL: può essere il prossimo allenatore del Napoli

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Raffaele Palladino resta nei pensieri di De Laurentiis per la prossima stagione. Oggi sarà osservato speciale. E' in scadenza e a giugno dovrebbe liberarsi. Difficile oggi arrivare a Thiago Motta, sia per le incomprensioni della scorsa estate, sia perché è nel mirino del Milan (sarebbero già partiti dei contatti). Antonio Conte resta un'idea del presidente del #Napoli, ma l'allenatore pugliese punta al ritorno alla Juventus, che dovrebbe dire addio ad Allegri".