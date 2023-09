Il Roma - Paradosso Zielinski: doveva andare via per Veiga, è rimasto ma non c'è rinnovo

Nei piani del Napoli c’era la cessione di Piotr Zielinski in Arabia. da rimpiazzare poi con Gabri Veiga

Nei piani del Napoli c’era la cessione di Piotr Zielinski in Arabia. da rimpiazzare poi con Gabri Veiga. Il centrocampista polacco, assieme a Lozano e Demme. Infatti anche Piotr era finito nel “mirino” di De Laurentiis. Essendo in scadenza tra un anno (30 giugno 2024) il presidente era stato chiaro: o rinnovo alla metà o cessione. Lozano è andato via, Demme è finito fuori rosa. Al momento se l’è “cavata” Zielinski, che alla fine ha rifiutato l’offerta araba, anche se sulla decisione hanno inciso anche i tentennamenti del Napoli. Quando il club azzurro ha capito che il polacco era disposto a rimanere riducendosi l’ingaggio, ha alzato le richieste per Zielinski, forse dimostrando di voler in qualche modo frenare su Gabri Veiga. De Laurentiis non voleva sia lui che lo spagnolo in rosa, questo sembra ormai chiaro.

Intanto Zielinski è rimasto, sta facendo un ottimo inizio di stagione, ma se il presidente non ha cambiato idea, ora deve rinnovare a una cifra inferiore. Ad oggi guadagna 4 milioni, e allora dovrebbe firmare un prolungamento ad almeno 2 milioni a stagione. Tuttavia, non è arrivato alcun annuncio, né risultano incontri in scadenza con l’agente, che De Laurentiis ha incontrato a Dimaro. Si parla di una trattativa aperta per via delle commissioni, ma si mormora anche che Zielinski, in realtà, spera di poter evitare il rinnovo al ribasso e rimanere in scadenza. Con Lozano via, se Demme dovesse partire, il “taglio” ingaggi potrebbe deporre a suo favore. E lo stesso sarebbe se Osimhen non firmerà il rinnovo da oltre 10 milioni. Tuttavia col calciatore tutto fila liscio, è pienamente nel progetto e non ci sono rotture all’orizzonte. Questo lascia presagire che tutto andrà per il meglio. Zielinski ha chiesto di andare in scadenza in tempi non sospetti, ma a quanto filtra, dopo la sua conferma non si è opposto al rinnovo a cifre inferiori. E per questo è rimasto nel progetto.