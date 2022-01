Il Roma - Per il dopo-Insigne c'è anche Sinisterra, la stellina '99 che incanta al Feyenoord

Lorenzo Insigne in estate passerà al Toronto e lasceranno anche altri elementi a parametro zero. L’idea del ds Giuntoli - scrive quest'oggi il quotidiano Il Roma - è quella di puntare sulla linea verde ma garantendo competitività alla rosa di mister Spalletti. Circola il nome di Everton Soares, ala brasiliana di venticinque anni scuola Gremio ed attualmente in forza al Benfica che fu già vicino a vestire la maglia partenopea nell’estate del 2019, anno in cui si presentò sul palcoscenico del grande calcio grazie ad una Copa America vissuta da protagonista. Piace però anche il talentuoso Luis Sinisterra, colombiano classe 1999 del Feyenoord, che si sta imponendo nel campionato olandese (già 14 gol e 7 assist in stagione) per la sua velocità palla al piede e l’abilità nel saltare l’uomo nell’uno contro uno. Il giocatore - si legge - è seguito da numerosi club, Sassuolo compreso, con i neroverdi che intravedono in lui il sostituto di Boga.