Il Roma - Piace Fabbian! Ha 20 anni ed è di proprietà dell'Inter, le ultime

“C’era un giapponese e un americano...”. Non è l’inizio di una barzelletta, ma gli indizi di mercato seminati dal presidente del Napoli

Fonte: di Giovanni Scotto de Il Roma

TuttoNapoli.net

“C’era un giapponese e un americano...”. Non è l’inizio di una barzelletta, ma gli indizi di mercato seminati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parlando del futuro. Quasi, sempre, quando il patron si espone sul mercato finisce sempre col fare diversamente e quindi depistare, però ci sono effettivamente due calciatori, un americano e un giapponese appunto, che al club azzurro piacciono eccome. Si guarda soprattutto al centrocampo, perché in questo reparto ci sarà molto traffico.

Andranno via Ndombele e Demme. Il francese non sarà riscattato (alto il prezzo, non convincente il rendimento), mentre il tedesco ha trovato pochissimo spazio. Anche il giovane Gaetano è destinato a fare esperienza altrove. Inoltre, c’è la situazione Zielinski: in scadenza di contratto e che De Laurentiis non vuole liberare a zero. Quindi o rinnova o parte, ma lo stipendio è alto per i nuovi parametri del Napoli. Ecco perché urgono almeno due innesti: un vice Lobotka e un vice Anguissa. E se Zielinski andrà via servirà un nuovo potenziale titolare. E quindi, a proposito del fantomatico giapponese, le attenzioni sono su Daichi Kamada, 26enne dell’Eintracht Francoforte, che il Napoli ha incrociato negli ottavi di Champions. È in scadenza e non rinnoverà, ma bisogna fare i conti con la concorrenza del Milan. Sceglierà il giocatore. In Italia si guarda a Lazar Samardzic dell’Udinese. Profilo molto simile a Zielinski, ma che di certo non costerà poco.

Un profilo più “da Napoli” è quello del giocane Giovanni Fabbian della Reggina. Il giovane centrocampista è un classe 2003, ed è in prestito dall’Inter. ha segnato 8 gol in Serie B e ha caratteristiche da regista, ma può giocare in tutti i ruoli. Anche la Lazio ha preso informazioni, la sua valutazione è di 15 milioni di euro ed intriga. Perché può fare sia il regista che il “box to box”. Resta in sospeso l'ipotetico giocatore l’americano: in quel caso bisogna guardare l’attacco, perché il nome è quello di Christian Pulisc del Chelsea. 24enne statunitense, è in scadenza nel 2024 e non dovrebbe rinnovare. Può prendere il posto di Lozano sulla corsia destra d'attacco, e costa non meno di 20 milioni.