Il Roma - Possibile trattativa col Torino per Buongiorno. No di ADL ai giapponesi: il motivo

"A De Laurentiis interessa molto Scalvini, ma difficile da prendere adesso".

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha fatto il punto sul mercato del Napoli su X: "L'obiettivo resta Samardzic per sostituire Elmas. Non si esclude un altro colpo, probabilmente dall'estero. Senza altri innesti Gaetano e Demme saranno confermati. Può partire Zerbin.

Obiettivo principale poi è il difensore, che il Napoli vuole esperto della Serie A. No ai giapponesi che saranno impegnati in Coppa d'Asia, si monitora Dragusin e la sua trattativa col Tottenham. A De Laurentiis interessa molto Scalvini, ma difficile da prendere adesso. Piace anche Kiwior (ex Spezia), per il quale servirà un'offerta alta e che l'Arsenal non cede in prestito. Il Torino vorrebbe Simeone subito (in prestito): De Laurentiis ha rifiutato, ma con la cessione di Buongiorno si potrebbe aprire una trattativa. In difesa nessuno è incedibile: Rrahmani è valutato 20 milioni e piace all'Atletico Madrid".