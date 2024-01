Il Roma - Problema liste: Demme può svincolarsi o finire fuori rosa

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite il suo account Twitter ha dato le ultime sul mercato, sottolineando il problema liste

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite il suo account Twitter ha dato le ultime sul mercato, sottolineando il problema liste: "A tre giorni dalla chiusura del mercato il Napoli fa i conti con la lista Serie A ristretta e la voglia di programmare la prossima stagione. Perez è preso e viene visto come difensore funzionale nella difesa a 4. Ma ora è complicato fa uscire Ostigard (il Napoli non vuole cederlo in prestito), che potrebbe restare. In lista non c'è spazio per entrambi i difensori, e si riflette sul da farsi.

Stesso problema a centrocampo: deve essere escluso un centrocampista. In questo caso il club azzurro sta provando a convincere Demme a svincolarsi per poter firmare liberamente con un'altra squadra. Senza altre uscite (Gaetano non conta per la lista) l'arrivo di Perez rischia di essere rinviato e Demme può finire fuori rosa. Quindi non si possono escludere sorprese, nonostante gli accordi chiusi per il difensore argentino. Si cerca una soluzione".