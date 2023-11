Il Roma - Rinnovi, per Kvara pronto adeguamento più alto del previsto. La situazione Osimhen

Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuti a 'La Domenica Azzurra' su OttoChannel.

Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuti a 'La Domenica Azzurra' su OttoChannel: “La vittoria di Bergamo ha consentito alla squadra di liberarsi di un peso. Con tutto il rispetto nessuno voleva più Garcia. La squadra si sta prendendo le proprie responsabilità, dimostrandolo con un atteggiamento in campo affamato, con concentrazione, con la pressione alta. Questa vittoria, in ogni caso, toglie un po' di pressioni a Mazzarri che potrà lavorare con maggiore fiducia in vista delle prossime, difficili, partite. Kvara deve dimostrare di avere le qualità di diventare un vero e proprio numero dieci. Il georgiano potrebbe fare lo stesso percorso di Ronaldinho, con le dovute proporzioni. Ovvero allontanarsi dalla fascia, dove viene spesso riempito di calcio, e accentrarsi. Mazzarri ha il compito sacro di aiutarlo a crescere, Kvicha potrebbe cambiare posizione ma solo se ne è convinto, se si diverte insomma.

I rinnovi di contratti di Kvaratskhelia e Osimhen? Siamo su situazioni opposte. Per il georgiano, dopo le reali promesse di quest’estate, le smentite e i comunicati, è pronto un adeguamento ancora più alto rispetto a quanto previsto. Kvara potrebbe arrivare a guadagnare quanto Osimhen, anche perché lo stipendio del nigeriano potrebbe essere risparmiato, nel senso che Victor non intende rinnovare e quindi dovrebbe andare via. De Laurentiis spinge per il rinnovo con clausola, l’agente del calciatore, Calenda, preme per lo stesso motivo ma il calciatore non intende per ora trattare. Lo frena molto la clausola: non vorrebbe inserirla nel nuovo ipotetico contratto perché teme che un infortunio o altro renderebbero meno possibile la sua cessione. A me risulta che ad oggi ci sono zero possibilità di rinnovo per Osimhen, al quale piacerebbe giocare in Premier League”.