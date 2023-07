Il Roma - Rinnovo Di Lorenzo, ADL convoca l'agente alle 6.30 del mattino per chiudere

. A due anni dall’ultimo rinnovo, è tutto pronto per un altro annuncio. Non è un caso che l’agente del terzino, Mario Giuffredi, sia da giovedì a Dimaro.

Fonte: di Giovanni Scotto per Il Roma

TuttoNapoli.net

Un capitano per sempre. A vita. Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sono pronti a legarsi ancora, a rinsaldare un amore reciproco. A due anni dall’ultimo rinnovo, è tutto pronto per un altro annuncio. Non è un caso che l’agente del terzino, Mario Giuffredi, sia da giovedì a Dimaro. Ormai la sua visita in Trentino è diventata consuetudine, e di certo non va mai via a mani vuote. Tra le varie questioni in agenda (Giuffredi controlla anche altri azzurri, e pure il possibile nuovo acquisto Faraoni) c’era appunto quella di capitan Di Lorenzo. Un rinnovo fortemente voluto dal calciatore, che a 29 anni nemmeno ci pensa ad un futuro lontano da Napoli. Aveva prolungato nel 2021 con un accordo fino al 2026, ma ora è tempo di prolungare il matrimonio. L’accordo per il prolungamento di due anni è a un passo.

È stato il presidente Aurelio De Laurentiis a chiamare Giuffredi e dargli un appuntamento alquanto insolito: l’incontro, infatti, sarebbe previsto per oggi all’alba. Intorno alle 6.30 del mattino. Per il presidente è un orario a cui è abituato, visto che fa la sua consueta passeggiata a piedi. E visto che Giuffredi non disdegna di fare prima possibile ecco l’intesa. Appuntamento all’alba per il rinnovo di Di Lorenzo. Non dovrebbero esserci intoppi: oggi il capitano guadagna 2.4 milioni, passerà a uno stipendio di quasi 3.5. Da capire se con bonus inclusi. Il prolungamento dovrebbe essere di due anni, fino al 2028, ma è probabile che possa essere inserito anche un terzo anno con opzione a favore del club. E il bello è che De Laurentiis e Di Lorenzo vorrebbero dare l’annuncio subito. Si vocifera, infatti, che da parte del club ci sia la voglia di fare un regalo ai tifosi. Il rinnovo del capitano potrebbe essere la bella notizia per chiudere al meglio il ritiro di Dimaro.