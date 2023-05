Il Roma - Rivoluzione a centrocampo: tre addii certi e uno probabile, tutti i nomi

La mediana del Napoli va incontro a una rivoluzione e sono addirittura quattro i possibili partenti, di cui tre certi o quasi. Lo scrive Il Roma

TuttoNapoli.net

La mediana del Napoli va incontro a una rivoluzione e sono addirittura quattro i possibili partenti, di cui tre certi o quasi. Lo scrive Il Roma: "Si guarda soprattutto al centrocampo, perché in questo reparto ci sarà molto traffico. Andranno via Ndombele e Demme. Il francese non sarà riscattato (alto il prezzo, non convincente il rendimento), mentre il tedesco ha trovato pochissimo spazio. Anche il giovane Gaetano è destinato a fare esperienza altrove.

Inoltre, c’è la situazione Zielinski: in scadenza di contratto e che De Laurentiis non vuole liberare a zero. Quindi o rinnova o parte, ma lo stipendio è alto per i nuovi parametri del Napoli. Ecco perché urgono almeno due innesti: un vice Lobotka e un vice Anguissa. E se Zielinski andrà via servirà un nuovo potenziale titolare".