Il Roma - Samardzic, papà dubbioso sul momento difficile: ha chiesto garanzie e ADL ha frenato

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social:" Più che l'inserimento della Juventus (che non può fare acquisti senza prima cedere) il Napoli frena con Samardzic a causa del temporeggiare dei suoi agenti e del padre. Il signor Mlanden ha chiesto imprecisate garanzie sulla competitività della squadra e ha manifestato perplessità per il momento difficile. Ha chiesto tempo per riflettere se portare il figlio adesso a Napoli. E' evidente che le polemiche di questi giorni non aiutano. L'#Udinese ha comunque l'accordo solo con il club azzurro ed è pronta alla cessione, ma dipenderà dal giocatore".