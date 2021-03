Il Roma - Sarri torna? Per farlo vuole garanzie: chiederà tre acquisti

Oltre a diverse conferme, su tutte quelle di Insigne, Koulibaly e Giuntoli, Sarri, per accettare la corte di De Laurentiis e tornare a Napoli, potrebbe aver bisogno di alcuni rinforzi. L'elenco lo svela l'edizione odierna de Il Roma: "Un difensore centrale, un terzino sinistro e un centrocampista di qualità. Uno alla Jorginho". Questa la lista di ruoli da colmare per convincere Sarri a tornare a Napoli recitando, come tre anni fa, un ruolo da protagonista.