Il Roma, Scotto: "Come sostituito di Insigne due nomi stuzzicano Giuntoli"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Con chi il Napoli sostituirà Insigne? De Laurentiis al posto di Lorenzo vuole qualcuno che faccia goal. Everton Soares del Benfica è sempre piaciuto al Napoli, è un nome che ha sempre stuzzicato Giuntoli. Poi c’è Sinisterra, il colombiano del Feyenoord infiammerebbe il Maradona, ma è un calciatore che piace a molti. Bisogna vedere quali saranno le possibilità economiche del club azzurro a giugno, il Napoli potrebbe provarci qualora arrivassero delle cessioni importanti. Si è parlato di Berardi, ma l’attaccante del Sassuolo gioca a destra e Giuntoli vuole un calciatore che agisca sulla fascia mancina".

Mertens rinnoverà? C’è un’opzione univoca da parte del Napoli allo stesso stipendio di oggi. C’è una possibilità non molta alta che il Napoli faccia scattare questa clausola, ma dimezzando l’ingaggio. Giocatori come Mertens possono aspirare ad ingaggi importanti all’estero, ma credo che il Napoli una prova col belga possa farla, vista la partenza di Insigne e quella probabile di Lozano.

Ospina? E’ in scadenza e in questo caso non c’è un’opzione. Mi risulta che il Napoli voglia lavorare con Meret e punterà a rinnovargli il contratto, il colombiano è seguito da molte squadre”.