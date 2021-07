Il Roma, Scotto: "Due priorità per il mercato e un altro difensore può partire"

Il giornalista Giovanni Scotto de Il Roma ha scritto un post sui social con le ultime sul mercato azzurro: "Il Napoli cerca un terzino sinistro e un centrocampista. Per ora non ci sono altre priorità. Per il ruolo di quarto difensore centrale al posto di Maksimovic si guarderà più avanti, intanto si valuta Luperto. In ogni caso non sarebbero previsti investimenti importanti".