Il Roma, Scotto: "Gaetano spinge per partire, il Napoli non ha ancora deciso. Novità su Contini"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social con le ultime sul mercato del Napoli

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social con le ultime sul mercato del Napoli: "Il Napoli ha ricevuto le richieste di prestito per Gaetano da Cagliari e Granada.

La formula è con diritto di riscatto, ma il club azzurro non ha ancora dato il via libera alla cessione. Valutazioni nelle prossime ore. Al momento l'orientamento è di tenerlo, anche se il giocatore spinge per trovare più spazio e in passato gli è stato promesso che sarebbe stato accontentato. No al prestito di Contini al Lecco".