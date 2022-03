Il Roma, Scotto: "Interesse reale per Tameze. Post Insigne? Il Napoli segue Traoré

"Il club di De Laurentiis si sta guardando intorno per un centrocampista e questo ci fa capire che almeno una cessione in mezzo al campo ci sarà".

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è effettivamente interessato a Tameze, come conferma lo stesso Verona. Il club di De Laurentiis si sta guardando intorno per un centrocampista e questo ci fa capire che almeno una cessione in mezzo al campo ci sarà. Il futuro di Demme e Fabian è in dubbio e poi bisognerà capire se a giugno Anguissa sarà riscattato. Il Napoli per il camerunense ha l’opzione da 15mln ma ha chiesto uno sconto al Fullham, vorrebbe riscattare Anguissa per una cifra tra i 9 e gli 11mln. Tameze somiglia un po’ a Demme e Anguissa, un po’meno a Fabian. Oltre al fisico ha anche qualità ed è in grado di costruire; gli manca un po’ la conclusione da fuori, fiore all’occhiello di Fabian.

Sostituto di Insigne? "Occhio a Traorè, il calciatore ora al Sassuolo ha cambiato ruolo. Ora gioca nella posizione di Insigne e so che il Napoli lo segue con attenzione".