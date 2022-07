Il Roma, Scotto: "L'agente di Koulibaly utilizzerà l'offerta Juve come arma con ADL"

Giovanni Scotto, capo dei servizi sportivi de Il Roma, su Twitter ha dato il suo punto di vista sull'incontro tra il procuratore di Koulibaly e la Juventus.

Giovanni Scotto, capo dei servizi sportivi de Il Roma, su Twitter ha dato il suo punto di vista sull'incontro tra il procuratore di Koulibaly e la Juventus: "L'agente di Koulibaly utilizzerà l'offerta della Juventus come "arma" per ribadire a De Laurentiis che il difensore rinnova solo senza abbassarsi lo stipendio. Il Napoli è pronto allo sforzo, da capire fino a che punto. Il giocatore poi deciderà se andare via subito o restare".