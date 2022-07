Il Roma, Scotto: "Per Mertens non è ancora finita, continuano i contatti con ADL"

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco' su Tele A, è intervenuto il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco' su Tele A, è intervenuto il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto: “Per Mertens non è ancora finita perché il belga non ha altre offerte. Inoltre credo fermamente che i contatti tra Dries e De Laurentiis continuano ad esserci”.