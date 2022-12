Il Roma, Scotto: "Zanoli e Contini i nomi caldi. Demme? Per ora non si muove"

"Un rischio Contini come vice-Meret? Forse sì, però è anche vero che Sirigu non ha mai giocato ed è stato spesso infortunato. Vedremo...".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': "L'operazione Bereszynski? Vedremo se si può fare, in uno scambio con Zanoli, in prestito alla Samp, e Contini che tornerebbe in azzurro, con Sirigu che potrebbe andare via, visto che è corteggiato dalla Salernitana. Con Sirigu via, peraltro, si libererebbe un posto in lista proprio per il polacco, visto che Contini è cresciuto nel Napoli. Per le informazioni che ho i nomi caldi sono proprio quelli di Zanoli e Contini, non so se verrà veramente il terzino polacco che, effettivamente, fornirebbe maggiori garanzie da vice-Di Lorenzo rispetto al giovane Zanoli.