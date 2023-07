Il Roma, Scotto: "Zielinski e Lozano restano in scadenza, c'è questa preoccupazione"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato del mercato del Napoli attraverso Twitter.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato del mercato del Napoli attraverso Twitter: "Il presidente De Laurentiis manda le solite frecciate ai giocatori in scadenza, confermando che le immancabili voci su giocatori che sono disponibili a rinnovi al ribasso sono prive di fondamento. La preoccupazione è che senza offerte importanti Zielinski e Lozano restino in scadenza. Chiaramente l’accusa non è ai giocatori, ma ai procuratori che senza rinnovo li spingono a restare per liberarsi a zero".