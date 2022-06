Il Roma - Senza Mertens serve vice-Osimhen di spessore: Simeone è l'ideale

Il Napoli ha puntato il mirino su Giovanni Simeone nonostante la presenza di Victor Osimhen. Il motivo? Lo spiega l'edizione odierna de Il Roma

Il Napoli ha puntato il mirino su Giovanni Simeone nonostante la presenza di Victor Osimhen. Il motivo? Lo spiega l'edizione odierna de Il Roma: "Con l’addio di Mertens c’è bisogno di una prima punta in grado di poter sostituire ma anche giocare insieme ad Osimhen. Dovendo giocare anche in Champions il cholito sarebbe l’ideale per la rosa di Spallettone. Per Giovanni, nato in Argentina, sarebbe il massimo poter giocare da amico allo stadio Maradona. Finalmente in azzurro ci sarebbe un altro calciatore nato a Buenos Aires".