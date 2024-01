Il Roma- Si allontana Dragusin, il Napoli ci riprova per Kiwior. Congelate le cessioni: il motivo

Il Napoli conta di chiudere tra domani e martedì per Samardzic, nonostante la trattativa sia estenuante.

Il Napoli conta di chiudere tra domani e martedì per Samardzic, nonostante la trattativa sia estenuante. L'entourage del calciatore, e in particolare il padre - in contatto con De Laurentiis quotidianamente - chiedono continue garanzie, anche di natura tecnica. La crisi della squadra rischia di condizionare il mercato, anche per questo il presidente vuole chiudere prima possibile. Non dovrebbero esserci problemi: firme vicine.

Si allontana Dragusin, che vuole il Tottenham e attende l'accordo degli inglesi con il Genoa. Il Napoli può tornare in gioco solo se salta la trattativa, ma ora sembra improbabile. Il club azzurro si sarebbe mosso ancora per il prestito di Kiwior dall'Arsenal. Per ora congelate tutte le cessioni: il presidente vuole vederci chiaro con la situazione nello spogliatoio prima di dare il via libera. Il prestito di Zanoli al Genoa, per ora, non sembra in discussione. Stoppate tutte le altre ipotesi in uscita. A riferirlo su X, è il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto.