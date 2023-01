Il Roma - Sirigu ha mercato in Serie A e B: il futuro è legato ad un aspetto

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma

"Oggi parte ufficialmente il calciomercato invernale, sarà una sessione particolare perché anch'essa arriva dopo una lunga sosta. Da quando si è aperta la sessione, non sono arrivati annunci ufficiali relativi agli acquisti, è un po' una singolarità. Mi sembra di registrare lentezza nelle operazioni, faccio un esempio con il portiere del Milan e Criscito al Genoa. C'è un po' di prudenza dovuta al fatto che ci attende la ripresa per vedere il rendimento di qualche calciatore, nonché l'assetto di varie squadre. Anche il Napoli non ha ufficializzato il prestito con diritto di riscatto di Bereszyński, né il prestito secco di Zanoli a Sampdoria. Ci aspettiamo il buon esito di quest'operazione, così come il ritorno di Contini a Castel Volturno, soprattutto perché Sirigu sta meglio.

Sirigu alla Reggina? È tutto legato alle condizioni fisiche. Indubbiamente ha mercato, ci sono tante società in Serie B e Serie A che cercano un portiere e lui è di grande garanzia, ma per settimane si è allenato a parte, non c’è mai stato un bollettino medico sulle sue condizioni, se non il fatto che si allenava in palestra e lasciava intendere che non era a posto fisicamente. Adesso dovrebbe essere a posto, quindi può riaprirsi ogni fronte, dipenderà da lui stesso. Quando arrivò a Napoli ebbe qualche garanzia in più perché in dualismo con Meret che ha avuto una precedente stagione difficile, per lui potrebbe esserci la Coppa Italia, avrebbe voglia di giocarsi questi ultimi anni di carriera diversamente”.