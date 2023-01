Il Roma - Sirigu può lasciare Napoli: ha una clausola per liberarsi subito

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su Twitter le ultime sul mercato del Napoli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su Twitter le ultime sul mercato del Napoli: “Nessuna riflessione in atto per Contini o da parte del Napoli per il ritorno in azzurro. Il rientro dalla Sampdoria è confermato. È Sirigu che sta valutando l'addio (ha una clausola per liberarsi subito) nel caso voglia accettare offerte per un posto da titolare”.