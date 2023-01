Il Roma - Sirigu vuole andare via a tutti i costi: arriva Gollini al suo posto

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Sirigu vuole andare via a tutti i costi e il Napoli non si opporrà"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Sirigu vuole andare via a tutti i costi e il Napoli non si opporrà. Si andrà a definire lo scambio di prestiti con Gollini, che con il suo nuovo procuratore insiste per avere garanzie sull'impiego, che il Napoli non avrebbe dato. Chiusa la cessione di Ambrosino al Cittadella".