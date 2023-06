Il Roma - Sostituto Kim, Danso è in pole: le alternative seguite dal Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma: "Kim è il giocatore più vicino alla partenza, probabilmente al Bayern Monaco, vedremo se ci saranno altri club pronti a pagare la clausola. Il Napoli già lo sapeva, quindi ha avuto un anno per pensare ad un sostituto e Danso è attenzionato da un po’. Credo ci sia stato qualche contatto in passato, se dovesse arrivare un’offerta importante, il giocatore è propenso a cambiare aria. Penso che un’offerta congrua possa aggirarsi intorno ai 20 milioni. Non è proprio come Kim, mi ricorda più Koulibaly, può sicuramente fare bene in Serie A, ma aspettiamo mosse ufficiali. Al momento non ci sono grandi club su di lui e la valutazione non è folle, per questo penso sia fattibile.

Anche Scalvini è attenzionato, ha caratteristiche diverse, penso che Garcia preferisca qualcuno di più fisico, ma è valutato il doppio rispetto a Danso.

Schuurs? È nella lista, ma penso che Danso resti il favorito. È un giocatore emergente, ha fatto fatica a far emergere le sue qualità, un po’ irruente, fa molti falli e prende parecchi cartellini. Nel 2023 ha avuto un rendimento molto interessante. Forse è un po’ più di prospettiva, non so se è effettivamente pronto, ma di certo non costa poco.

Itakura? Non lo conosco benissimo. Questi calciatori orientali hanno una caratteristica comune che è quella della concentrazione e precisione. Hanno una particolare dedizione e capacità di sbagliare poco. Se Kim in una stagione è diventato il migliore della Serie A, anche questi giocatori potrebbero fare lo stesso.

Giuntoli? La sua assenza conferma che il direttore sta per andare via. Si era parlato di un anno da separati in casa, ma mi sembra uno scenario improbabile e pericoloso".