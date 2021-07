Il Roma - Spalletti non vuole sorprese sul futuro di Koulibaly: avvisato ADL

Luciano Spalletti non vuole sorprese sul futuro di Kalidou Koulibaly. Mentre il futuro di Insigne non dipende da lui, la permanenza del senegalese può essere determinata dal suo volere. È stranoto che il Paris Saint Germain cerca Koulibaly. C’è bisogno di un difensore di questa portata ma per poterselo comprare deve sborsare almeno cinquanta milioni di euro. Cifra di fronte alla quale don Aurelio non avrebbe problema a dare l’ok per la cessione. In caso contrario dovrà restare con sei milioni e mezzo di stipendio all’anno. Magari chiederà anche il prolungamento del contratto restando ancora in maglia azzurra. Lo scrive Il Roma.