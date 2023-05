Il Roma - Spalletti-pec? Aveva già deciso da tempo di andarsene

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "L'irritazione di Spalletti per l'ormai famigerata "PEC" sarebbe nata perché aveva già deciso di andare via e lo aveva fatto presente alla società. Per questo la conferma via posta elettronica ha segnato la rottura con De Laurentiis. Ad oggi parti sicuramente molto distanti".