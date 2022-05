Il Roma - Spalletti vuole conferma Ospina, ma richieste sono troppo alte e andrà via

Il Napoli è pronto a cambiare i due portieri in vista della prossima stagione

Il Napoli è pronto a cambiare i due portieri in vista della prossima stagione. Il tecnico preferirebbe tenersi stretto il colombiano nominato ufficialmente titolare. Ma il contratto è ormai finito e le richieste economiche fatte dal suo entourage sono troppo esose per il bilancio dei partenopei. Il friulano, invece, potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno 2023 e quindi se ci sono richieste il Napoli è pronto a valutarle. Lo scrive il quotidiano Il Roma.