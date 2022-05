Il Roma - Spalletti vuole Ospina, presto contatti: se rinnova va via Meret, due ipotesi per il vice

Il Napoli deve valutare bene la situazione legata ai portieri: resterà solo uno tra David Ospina, in scadenza di contratto, e Alex Meret.

Il Napoli deve valutare bene la situazione legata ai portieri: resterà solo uno tra David Ospina, in scadenza di contratto, e Alex Meret. Le ultime arrivano dal collega de Il Roma Giovanni Scotto: "Presto nuovi contatti tra Giuntoli e l'agente di Ospina per il rinnovo. Richiesta forte di Spalletti al presidente e al direttore sportivo. Come vice si valuta se richiamare Contini o fare una proposta all'esperto Sirigu del Genoa. Alex Meret piace alla Lazio e al Torino".