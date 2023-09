Il Roma su Kvaratskhelia: "Entourage aspetta novità su Osi per chiedere più soldi"

Il Napoli ha smentito duramente (con tanto di parolaccia) una trattativa per il rinnovo del georgiano

Fonte: di Giovanni Scotto de Il Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha smentito duramente (con tanto di parolaccia) una trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia. Un attacco alla stampa, ma anche un messaggio cifrato (ma non troppo) agli agenti. Eppure anche i sassi sanno che Kvara guadagna troppo poco (relativamente parlando) per poter rimanere con poco più di un milione a stagione. In sostanza la mettà dello stipendio di molte riserve. Tutti, appunto, si aspettano un rinnovo che possa allontare il rischio di un addio.

Da mesi e mesi si parla di un raddoppio dell’ingaggio, in effetti mai confermato da De Laurentiis (a differenza della trattativa per Osimhen) ma che sembra scontato. Anzi, risultava anche un accordo per procedere (con tanto di incontro con De Laurentiis e il padre del giocatore), ma evidentemente qualcosa è successo, altrimenti il club azzurro non avrebbe reagito così duramente. Situazione da monitorare, ma oggi la smentita ufficializza la posizione del club: ossia che non ci sono trattative in essere. La sensazione è che l'entourage di Kvara aspetti l'evolversi della situazione Osimhen: un eventuale contratto da 11 milioni a stagione potrebbe portare il georgiano a fare una richiesta molto superiore, ma sono solo ipotesi, che il Napoli ha voluto appunto spegnere sul nascere.