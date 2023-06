Il Roma - Tousart, l'Hertha chiede Demme più 10mln: offerta improponibile per il Napoli

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su Twitter le ultime sulle manovre a centrocampo del Napol

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su Twitter le ultime sulle manovre a centrocampo del Napoli: “Il Napoli non cerca un vice Lobotka, ma un centrocampista di qualità che possa permettere di passare al 4-2-3-1 in assenza del regista. Si cerca un profilo duttile, bravo nelle due fasi e che possa essere impiegato nel 4-3-3. Tousart è un nome che interessa, ma l'Hertha chiede Demme e 10 milioni. Per il Napoli è un'offerta improponibile. Trattativa sensata solo con uno scambio alla pari o un conguaglio minimo. Garcia conosce il giocatore e lo apprezza, ma non è un obiettivo primario del club azzurro”.