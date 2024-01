Il Roma - Verona vuole Ngonge in prestito, altrimenti Zerbin

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha aggiornato la situazione mercato in casa Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha aggiornato la situazione mercato in casa Napoli: "Il Napoli vuole Ngonge subito (anche se il Verona vorrebbe tenerlo fino a giugno, con la formula del prestito). L'operazione per il belga sblocca l'addio di Zerbin, che potrebbe andare proprio all'Hellas, anche se il Frosinone è in vantaggio. Non si esclude il prestito di Lindstrom (può solo tornare all'Eintracht), ma dipenderà dagli altri innesti".