Il Roma - Zielinski ai saluti: non rinnova e può partire in estate

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de' Il Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de' Il Roma: "Giuntoli ha risposto a tutto, senza dire molto. L'interesse per Ounahi è stato confermato, ma non ha detto molto altro. E' un giocatore duttile che viene visto come un'alternativa ad Anguissa, che oggi manca. Zielinski non dovrebbe rinnovare e potrebbe andare via, quindi fare qualcosa a centrocampo sarà necessario. Su Cheddira, parliamo di un altro attaccante che può giovare in più ruoli ed è già in casa.